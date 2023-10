05.10.2023 h 17:11 commenti

Due tentativi di furto in un mese e mezzo: "Nessuno fa niente per proteggerci"

La denuncia dei titolari dei distributori di marijuana light di via Zarini e via Montalese: "Tra l'anno scorso e adesso abbiamo già speso più di 5mila euro solo per riparare i danni". L'ultimo episodio martedì con due malviventi ripresi dalle telecamere di sicurezza

Un furto tentato martedì mattina 3 ottobre all'alba nel distributore di via Montalese, un altro un mese e mezzo fa in quello di via Zarini. E ancora un altro lo scorso anno sempre in via Montalese. Risultato: danni per oltre 5mila euro con la beffa che in un caso l'assicurazione ha coperto solo una minima parte del danno. Ad essere presi di mira dai ladri sono stati i distributori di marijuana light della società H24 Weed Grace. "Siamo davvero stanchi - dicono ora i proprietari, dopo aver presentato in Questura l'ennesima denuncia -. Per fortuna negli ultimi due casi i sistemi antifurto che abbiamo installato ci hanno salvato, ma i danni e i conseguenti disagi ci sono stati anche stavolta".

Nell'ultimo episodio, quello avvenuto alle 5 di martedì, le telecamere di sicurezza hanno inquadrato due ragazzi incappucciati che si sono arrampicati al muro girando le telecamere e scassinando la prima porta del magazzino. Poi si sono trovati davanti una seconda porta blindata e, essendo scattato anche l'allarme, sono scappati. "I danni, però, sono rimasti - concludono i proprietari -. Tra via Zarini e via Montalese abbiamo speso 1.500 euro per le riparazioni, mentre il conto dello scorso anno, quando fu preso di mira sempre il distributore di via Montalese e fu sventrata la cassa automatica, furono di 3.600 euro. Senza considerare i disagi e il tempo che siamo dovuti restare chiusi in attesa dei ricambi. Purtroppo nessuno fa niente per proteggere chi lavora e paga le tasse e i contributi".