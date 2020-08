10.08.2020 h 18:04 commenti

Due tentati furti in meno di 24 ore non bastano per finire in carcere: torna libero il ladro seriale

Il giudice ha disposto solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (misura che già aveva) per il 33enne autore della spaccata ai danni di Crazy Pizza e del bar container di Riversibility. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere

E' tornato in libertà il 33enne che la notte tra sabato e domenica è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a spaccare il bar container del Serraglio. Oggi, 10 agosto, il giudice del Tribunale di Prato, Daniela Migliorati ha convalidato l'arresto ma in attesa del processo ha disposto solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la stessa misura a cui l'uomo, pregiudicato per fatti analoghi, era sottoposto prima di essere, nell'ordine, denunciato a piede libero per tentato furto al Crazy Pizza in via del Serraglio la notte tra venerdì e sabato e arrestato in flagranza di reato 24 ore dopo in piazza dell'Università per aver provato a entrare nel bar container del progetto Riversibility prendendo a martellate l'ingresso.

Una decisione che lascia ancora più perplessi alla luce della posizione della Procura che aveva chiesto il carcere per l'uomo, anche in considerazione dei molti precedenti. E invece dopo circa 30 ore nelle camere di sicurezza della Questura, il 33enne originario di Napoli ma residente a Prato, è di nuovo libero. Per il giudice evidentemente il quadro non era così grave da disporne la custodia in carcere. C'è da sperare che non torni subito a mettere a soqquadro le attività della zona del serraglio, come fatto nell'ultimo finesettimana.