Due tentati furti in altrettanti negozi, denunciati un uomo e una donna

I due fatti sono avvenuti nel fine settimana in un negozio di abbigliamento e in uno che vende articoli per la casa. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti e hanno avvertito la polizia

Due persone denunciate per aver tentato di rubare articoli in altrettanti negozi. Il primo episodio risale al pomeriggio di sabato 27 marzo quando l'addetto alla vigilanza di un negozio in via Berlinguer si è accorto di un cliente che cercava di oltrepassare le casse senza pagare. Fermato, l'uomo, un marocchino di 35 anni, è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento per un valore di 60 euro e di un paio di cesoie utilizzate per rimuovere le placche antitaccheggio. Sul posto è stata fatta intervenire la polizia. Più o meno la stessa scena si è ripetuta in un negozio di articoli per la casa in via Galcianese, domenica 28 febbraio. Questa volta la denuncia è scattata nei confronti di una donna di 50 anni, albanese, che ha cercato di uscire dal negozio senza pagare alcuni lampadari del valore complessivo di circa 300 euro. Anche in questo caso è intervenuto prima l'addetto alla sicurezza e poi la polizia.



