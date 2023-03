29.03.2023 h 16:33 commenti

Due studenti del Dagomari alle finali nazionali delle Olimpiadi di Economia e Finanza

Dopo aver vinto la fase regionale, il prossimo 5 maggio a Milano gareggeranno in rappresentanza della Toscana nella categoria junior e in quella senior

Doppia qualificazione per l’istituto Dagomari di Prato alle Olimpiadi nazionali di Economia e Finanza promosse dal Miur. Si qualificano per le gare nazionali, dopo aver vinto le competizioni regionali, Niccolò Mastrolia della 1G AFM per la categoria Junior e Matteo Niccoli della 3C SIA per la categoria Senior.

Gli studenti si ritroveranno il 5 maggio a Milano per la gara finale che vedrà concorrere uno studente per ogni Regione per ciascuna categoria. I due ragazzi pratesi saranno accompagnati dai loro docenti,. Annamaria Frati e Marcello Contento, che li hanno guidati durante il percorso di studio e formazione.

Soddisfatta la dirigente Claudia Del Pace che sottolinea come “i presupposti educativi e didattici dell’iniziativa, in un’ottica collaborativa e non competitiva, rappresentano un importante momento di crescita e di formazione per i nostri studenti. Auguriamo un grosso in bocca al lupo ai nostri studenti che rappresenteranno la nostra Regione alle fasi nazionali”.