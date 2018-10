04.10.2018 h 13:53 commenti

Due studentesse del Dagomari premiate dal WWF per un video sull'ecologia

Realizzato in cinese con sottotitoli in italiano in parte è stato girato nell'ex Parco dell'Ippodromo ed evidenzia i comportamenti virtuosi che quotidianamente si posso mantenere

Yiting Wang e Jessica Dan studentesse della 5 A finanzia e marketing del Dagomari, hanno ottenuto un riconoscimento nel concorso Video contest del WWF per promuovere azioni virtuose in campo ecologico. La premiazione è avvenuta questa mattina 4 ottobre nell’aula magna del Dagomari, ed è stata anche l’occasione per presentare la Urban Nature, la passeggiata ecologica che si terrà domenica 7 ottobre lungo il Bisenzio.

“Due occasioni importanti – ha sottolineato Annamaria Cocchi della sezione WWF di Prato e Pistoia – per ribadire l’importanza del rispetto per l’ambiente. Abbiamo deciso di premiare i ragazzi oggi perché è la festa di San Francesco, il primo a riconoscere l’importanza della natura”.

L’appuntamento è alle 10 al Ponte Datini, lato Castellina, per poi arrivare a Santa Lucia lungo la ciclabile. Durante il percorso una guida naturalista spiegherà la vita nel fiume.

Oggi invece il riconoscimento alle due registe che hanno presentato un video sull’importanza delle risorse, sul loro utilizzo, sui mezzi di trasporto pubblico e il risparmio energetico. “Abbiamo utilizzato due location – spiegano – quella del parco dell’Ippodromo e le stanze di casa nostra. L’idea è di partire da una situazione negativa per poi evolversi verso quella virtuosa”. Il cortometraggio è in cinese con sottotitoli in italiano. A sostenere le studentesse la professore di francese Paola Martini.

Il Dagomari è sicuramente una scuola ecologia, la scorsa primavera è stato inaugurato il giardino toscano, un’area verde dedicata alle specie locali nell’ambito del progetto di riqualificazione degli spazi esterni della scuola.



