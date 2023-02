06.02.2023 h 15:28 commenti

Due studentesse del Cicognini premiate al concorso "Matteotti per le scuole”

Sofia De Angelis e Greta Rruci hanno ricevuto, questa mattina, una menzione di merito per il loro lavoro "Corrispondenze dal passato" . Il premio alla settima edizione è indetto al Ministero dell’Istruzione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti

Sofia De Angelis e Greta Rruci, alunne del Liceo Classico “Cicognini” questa mattina 6 febbraio, hanno ricevuto una menzione di merito nel corso delle premiazioni del concorso nazionale “Matteotti per le scuole”, VII edizione, per il loro testo originale dal titolo "Corrispondenze dal passato".

Secondo la giuria, il testo delle due studentesse, che è stato supervisionato da Andrea Sacchetti, è risultato “di particolare freschezza inventiva". "Il testo - prosegue la motivazione -assume un particolare valore nel richiamare l’assassinio di Matteotti e il tragico contesto in cui esso maturò attraverso lo scambio epistolare, datato al 1924, tra due testimoni indiretti dell’evento che condividono considerazioni, emozioni, sensibilità civili nel commentare, attoniti, l’accaduto. Le due missive sono lette da un ragazzo di oggi che, sull’onda emotiva della narrazione epistolare, si interroga − con sensibilità e spirito civico − sulla genesi e sul significato della violenza e sui valori fondativi della convivenza civile”.

La VII edizione del concorso “Matteotti per le scuole”, è stata indetta nell'anno scolastico 2021/22 dal Ministero dell’Istruzione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti - ETS e dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati. Ai partecipanti è stato richiesto di sviluppare la seguente traccia: “Contro ogni violenza: attualità della testimonianza morale e civile di Giacomo Matteotti” attraverso la scelta di una tra le tre categorie di elaborato previste (testi, grafica, prodotti multimediali).

