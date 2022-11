09.11.2022 h 08:48 commenti

Montemurlo, slittano alla prossima settimana i lavori alla rete idrica

L'intervento dei tecnici di Publiacqua doveva iniziare alle 8 di domani ma è stato rinviato a martedì a causa di problemi tecnici

Publiacqua segnala che è stato rinviato alla prossima settimana l'inizio dei lavori di collegamento della nuova rete idrica, per i quali sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Leoncavallo (nel tratto che va da via Palagrane a via Ferrara) e in via Vercelli. L'intervento inizialmnte previsto per la iornata i domani 10 novebre, sarà fatto martedì 15 novembre a partire dalle 8. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità entro le 17.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

