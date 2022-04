26.04.2022 h 16:28 commenti

Due scuole pratesi premiate all'ecoconcorso “Roarr! Risparmia, Ricicla… Ruggisci!”

Sono la 3 A della Pizzidimonte e la 1 B Rodari che stamani hanno partecipato alla cerimonia di premiazione online. La competizione ha coinvolto quasi 5.000 alunni di più di 200 classi di scuole primarie di Toscana, Umbria e Marche

Ci sono anche due scuole pratesi tra quelle premiate stamani 26 aprile per “Roarr! Risparmia, Ricicla… Ruggisci!”, progetto ambientale di Estra realizzato in collaborazione con Straligut che ha coinvolto migliaia di bambini delle scuole primarie di Marche, Toscana e Umbria.

Grazie al digitale, infatti, si sono ritrovate insieme classi sparse su tre diverse regioni italiane vincitrici della quinta edizione che, piene di contagioso entusiasmo, sono state premiate da Estra per il loro impegno a favore dell’ambiente. Inoltre con la diretta Facebook tante sono state le famiglie coinvolte nel progetto che hanno potuto seguire l’evento a distanza.

Le due classi pratesi sono la 3 A della Pizzidimonte e la 1 B Rodari. Il progetto ha coinvolto quasi 5.000 alunni di più di 200 classi di scuole primarie delle tre regioni, che hanno partecipato ad una gara ecologica davvero unica nel suo genere: una caccia al tesoro di azioni amiche dell’ambiente, dal risparmio energetico alla mobilità sostenibile, dalla raccolta differenziata alla sana alimentazione. L’obiettivo dei bambini era scattare foto di “eco” azioni e caricarle negli album digitali sul sito www.roarr.it, uno per classe. Un gioco che ha appassionato insegnanti e famiglie e che è riuscito a superare anche le difficoltà vissute in questo periodo dalle scuole, dad in primis.

I risultati della gara ecologica sono stati annunciati alla presenza di Alessandro Piazzi, amministratore delegato e presidente di Estra, che ha dichiarato: “Non posso che esprimere viva soddisfazione a nome di Estra per il successo di un progetto di sostenibilità ambientale a misura di bambino come questo, sempre più convinti e orgogliosi di contribuire a veicolare alle giovani generazioni progetti educativi che lasciano un segno nel processo di formazione e di crescita”.