Due politici pratesi in quarantena: "Noi siamo obbligati ma anche voi cercate di restare a casa"

Il consigliere regionale Nicola Ciolini e il deputato Giorgio Silli dovranno stare a casa fino a mercoledì prossimo per aver avuto contatti diretti con colleghi che sono stati contagiati

Ricchi o poveri, famosi o semplici cittadini, paurosi o incoscienti. Il Covid- 19 non guarda in faccia nessuno e così è toccato anche a due noti politici pratesi mettersi in quarantena a causa di contatti diretti avuti con colleghi contagiati. Si tratta di Nicola Ciolini, consigliere regionale del Pd e di Giorgio Silli, deputato di Cambiamo! Entrambi sono chiamati a dare il buon esempio per tutelare se stessi, le proprie famiglie e la collettività.

Il primo è isolato dal resto del mondo da lunedì sera, 9 marzo, quando ha saputo che il collega Stefano Scaramelli a cui era stato accanto nei giorni precedenti in commissione Sanità, è risultato positivo al tampone. E' scattata quindi la macchina organizzativa familiare. Ciolini ha lasciato moglie e figli ed è tornato a vivere da solo nell'abitazione dei genitori che si sono spostati da Montemurlo nella casa di campagna. Ieri ha avuto la bella notizia che il suo tampone è negativo ma non uscirà dalla quarantena prima di giovedì prossimo. Oggi, 12 marzo, per lui è il quarto giorno di isolamento. "Sto bene. - assicura Ciolini - Quando ho saputo di Scaramelli il mio pensiero è andato a mia moglie sia per ovvie questioni affettive che per motivazioni logistiche, ma non sono mai stato preoccupato per me perchè non stavo male. Ciò che sta succedendo a noi deve indurre a una riflessione: nessuno è immune e non esistono ambienti protetti. Ognuno di noi deve fare la sua parte e penso che anche il resto d'Europa dovrebbe correre ai ripari e prendere la nostra situazione come esempio".

Il diario di questa quarantena è meno monotono di ciò che si possa pensare: "Stare a casa ha i suoi vantaggi. - afferma Ciolini - Ad esempio leggo di più, curo il giardino e faccio dei lavoretti. E comunque continuo a lavorare anche a distanza. Il telefono squilla in continuazione e seguo tante attività di cui mi sono occupato fino a pochi giorni fa di persona come ad esempio le donazioni di mascherine e gel all'ospedale. La prima cosa che farò giovedì è contattare la direzione sanitaria per fare il punto della situazione, poi andrò in Comune".

L'onorevole Giorgio Silli di Cambiamo! trascorre la sua quarantena a Roma. E' qui infatti, che si trovava martedì quando è stato raggiunto dalla telefonata del collega di scranno alla Camera, Claudio Pedrazzini, risultato positivo al tampone. I 14 giorni di isolamento scattano dall'ultimo contatto avuto con il contagiato che risale a mercoledì della scorsa settimana. Quindi sarà nuovamente "libero" da giovedì 19 marzo. "Il primo pensiero è andato a mia moglie e a mia figlia, che ora vivono dai suoceri. Poi ho ripensato a tutti coloro che ho visto nell'ultima settimana per avvertirli. Pensate che venerdì e lunedì ero a Prato e ho avuto tantissimi appuntamenti oltre a una visita in azienda. E' frustrante e mortificante avvertire altre persone del rischio che corrono e della necessità di doversi isolare anche se io non ho alcun sintomo e sto bene. Ora più che mai dobbiamo restare uniti e stare in casa".

Anche per il deputato pratese la vita in solitudine tra quattro mura domestiche non è affatto monotona. "Non piglio fiato: leggo libri, riguardo le proposte di legge a cui sto lavorando, porto avanti il mio lavoro di perito industriale per la sezione fallimentare del tribunale e naturalmente seguo l'evolversi della situazione. Ieri ho seguito la seduta della Camera in streaming e ho risposto a centinaia di messaggi. Poi c'è anche il tempo per fare delle cose in casa che altrimenti rimanderei sempre come ad esempio dare l'olio al mobile antico, potare la pianta che è sul terrazzo e fare la cernita delle cose che non indosso più".

Cattolico praticante, Silli, lancia anche una proposta al mondo cattolico: "La benedizione attraversa sette muri. Sarebbe bello che i sacerdoti benedissero le case da fuori. Registro da parte di molti fedeli il dispiacere per la sospensione delle messe e della benedizione pasquale delle case".

E.B.