23.04.2019 h 12:38 commenti

Due pitbull scappati di casa entrano in un condominio e aggrediscono dei gatti

I residenti hanno chiamato le guardie zoofile e Sos animali che hanno fermato e accompagnato al canile comunale i due cani

Paura ieri, 22 aprile, in un condominio in via Bigoli a Prato per la presenza in giardino di due pitbull liberi che hanno aggredito gli animali dei condomini tra cui due gatti, poi ricoverati in gravi condizioni in una clinica veterinaria. Sul posto sono intervenute le guardie zoofile Earth che hanno poi dato notizia dell'accaduto.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni abitanti, spaventati dall'aggressività dei due cani. Oltre a pattuglia Earth, è intervenuto personale del servizio Sos animali. Insieme hanno provveduto a mettere in sicurezza le persone e i due pit bull che sono stati portati al canile comunale di Prato.

Da una prima ricostruzione degli eventi sembra che i cani appartengano a una pratese e che nei giorni scorsi siano riusciti a scappare. La loro presenza da giorni era segnalata su Facebook con post e foto di cittadini allaremati dalla sosta dei due pitpull davanti al cancello di casa o dal loro vagare liberamente. Uno dei post risale addirittura a venerdì scorso, questo farebbe pensare che i cani fossero sfuggiti al controllo della proprietaria già da parecchi giorni.