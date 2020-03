06.03.2020 h 14:44 commenti

Due persone denunciate dalla polizia al termine di un inseguimento in macchina

E' successo la scorsa notte tra via delle Badie e via delle Fonti. Nei guai due pregiudicati di 27 e 33 anni. Sequestrati attrezzi da scasso

Due persone sono state denunciate dalla polizia al termine di un breve inseguimento avvenuto nella notte di venerdì 6 marzo tra via delle Badie e via delle Fonti. Si tratta di due uomini, entrambi Rom, pregiudicati. Il conducente, 27 anni, è stato denunciato per guida senza patente, mentre il passeggero, 33 anni, è stato denunciato per il possesso degli attrezzi da scasso che gli agenti hanno rinvenuto nel corso della perquisizione del veicolo. La macchina, intestata ad una terza persona, è stata sottoposta a fermo amministrativo perché priva di copertura assicurativa e di libretto di circolazione.







Edizioni locali collegate: Prato

