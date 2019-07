08.07.2019 h 11:07 commenti

Due persone colte da malore nell'alta Val di Bisenzio salvate dai carabinieri forestali

Interventi in un negozio a Mercatale di Vernio e lungo la strada provinciale del Carigiola. Una donna è svenuta e ha cominciato a respirare male, un anziano ha avuto un attacco cardiaco mentre era in bicicletta. Entrambi sono stati affidati alle cure del 118

Due persone colte da malore e salvate da due carabinieri forestali di Prato. E' successo in Val di Bisenzio nei giorni scorsi. Nel primo caso, i militari hanno soccorso una donna che si è sentita male all'interno di un negozio a Mercatale di Vernio. Sono stati i cittadini che hanno assistito al mancamento della signora a richiamare l'attenzione dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio. Carabinieri che hanno immediatamente allertato il 118. La donna era distesa a tessa e respirava in modo affannoso.

Nel secondo caso, sempre mentre era in corso un servizio di controllo della zona, i carabinieri si sono imbattuti in un anziano ciclista seduto a terra e appoggiata al guard-rail lungo la Strada provinciale 2 del Carigiola. L'uomo, che stava accusando un attacco cardiaco, è stato subito consegnato alle cure del 118.

Ai carabinieri intervenuti a soccorrere le due persone che si sono sentite male è arrivato l'apprezzamento del comandante del Gruppo carabinieri forestali di Prato Giampiero Rutili che ha sottolineato 'l'altruismo, lo spirito civico e il senso di dovere dimostrato dai militari”.



