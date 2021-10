08.10.2021 h 20:41 commenti

Due pedoni investiti in viale della Repubblica, portati al pronto soccorso in codice rosso

A prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118 è stato un volontario della Pubblica assistenza libero dal servizio. Sul posto la polizia municipale

Gravissimo incidente stradale questa sera, 8 ottobre, in viale della Repubblica all'altezza dell'omonimo bar. Attorno alle 19.30 due pedoni che stavano attraversando la strada sono stati investiti da un suv che procedeva in direzione questura. Si tratta di una donna di 32 anni e di un uomo di 48 anni, italiani e residenti in zona. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso del Santo Stefano in codice rosso.

Il primo intervento e la chiamata ai numeri di emergenza sono stati effettuati da un volontario della Pubblica Assistenza libero dal servizio che si trovava nelle immediate vicinanze quando è avvenuto l'investimento. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Prato per i rilievi e per regolare la viabilità. Il suv era guidato da un italiano che è risultato negativo all'alcol test.





