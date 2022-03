14.03.2022 h 10:21 commenti

Due patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza e per omissione di soccorso

Durante il maxicontrollo della polizia municipale di venerdì sera che ha passato al setaccio del Targa System circa mille veicoli, uno dei quali sequestrato

Due patenti ritirate e oltre mille veicoli controllati di cui uno sequestrato amministrativamente per mancanza di assicurazione obbligatoria, oltre a sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e per la mancata revisione obbligatoria.

E' il bilancio dei controlli eseguiti da parte del Pronto Intervento della polizia municipale venerdì sera: gli uomini di piazza Macelli hanno concentrato i loro controlli sull'abuso dell’alcol e delle droghe alla guida dei veicoli, utilizzando gli appositi strumenti in dotazione come i precursori alcolemici e gli etilometri. I controlli si sono concetrati anche sulla verifica del possesso di RcAuto, utilizzando in questo caso lo strumento del Targa System, che permette agli operatori la verifica immediata e massiva della copertura assicurativa di tutti i veicoli che percorrono la viabilità.

Sotto il primo profilo sono stati verificati circa 100 conducenti di cui uno è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la cui patente di guida è stata immediatamente ritirata. Il ritiro della seconda patente invece è derivato dall'incidente con omissione di soccorso avvenuto venerdì sera in via Pistoiese: un giovane di circa 30 anni, italiano, ha investito un pedone senza fermarsi a soccorrerlo. Poche ore dopo il giovane si è recato alla Centrale di piazza Macelli per autodenunciarsi, dicendo che non si era fermato a causa dello spavento.

I controlli si sono svolti nella zona del centro città e cioè in via Arcivescovo Martini, in via Pomeria, in viale Piave, piazza San Marco e sul viale Leonardo da Vinci e vi hanno partecipato anche gli agenti dell'Unità Cinofila per la verifica preventiva delle autovetture e dei loro conducenti, anch’essi sottoposti a controllo.

La Municipale ricorda che dall’inizio dell’anno gli agenti sono già intervenuti in ben otto incidenti “alcol-correlati” ossia in sinistri stradali nei quali gli operatori hanno purtroppo accertato non solo l’ebbrezza alcolica di un conducente ma anche che questa aveva causato l’evento con lesioni fisiche anche gravi.