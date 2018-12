29.12.2018 h 13:54 commenti

Due ore di sciopero per i dipendenti Pam Panorama dei Gigli

Lunedì 31 dicembre dalle 10 alle 12 è previsto anche un presidio davanti alla Torre per scongiurare il licenziamento di 34 dipendenti

I dipendenti Pam del Centro Commerciale I Gigli annunciano un nuovo sciopero dalle 10 alle 12 per lunedì 31 dicembre per scongiurare il licenziamento di 34 dipendenti. “Non sono bastati anni di sacrifici – si legge in una nota Filcams Cgil - per contribuire al rilancio del punto vendita: l’azienda ha infatti annunciato che ci sono 34 dipendenti in esubero e che, avendo finito gli ammortizzatori sociali, rimarrà come unica soluzione il licenziamento, in quanto l’unica alternativa rimane il trasferimento in punti vendita che distano oltre 200 km, nella maggior parte dei casi addirittura fuori Regione”.

E per opporsi ai 34 esuberi lo scorso 24 dicembre si è svolto uno sciopero che ha costretto, secondo i sindacati, l’azienda a ricorrere all’utilizzo di personale dirigenziale da altre parti di Italia, per far fronte alla alta adesione. “Un utilizzo del personale ai limiti del comportamento antisindacale in violazione del diritto di sciopero che stiamo valutando legalmente. Quello sciopero ha inoltre visto l’attestato di forme di solidarietà da altre parti di Italia dei negozi Pam Panorama. L’azienda non può latitare, vogliamo comprendere quale sarà il futuro di queste persone, non vogliamo nessun licenziamento”.



