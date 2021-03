31.03.2021 h 12:47 commenti

Due ore di "mailbombing" per chiedere la riapertura in presenza di tutte le scuole

Centinaia di mail verranno spedite al garante dell'infanzia per permettere anche agli studenti delle superiori e a quelli di seconda e terza media, di tornare in classe dopo le vacanze pasquali, anche in zona rossa

Una mailbombing al garante dell’infanzia della Toscana per chiedere di sollecitare la riapertura delle scuole per tutti gli studenti. Tra le 12,30 e le 14,30 di oggi 31 marzo verranno inviate centinaia di mail, su iniziativa del Comitato priorità alla Scuola. Una data non casuale perché segna l’inizio delle vacanze pasquali al cui termine gli alunni più piccoli il rientro in classe, anche in zona rossa. Nel testo si fa riferimento ad una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 26 marzo che ha accolto la domanda cautelare formulata dai genitori fiorentini, con figli alle scuole superiori, nel ricorso proposto contro la chiusura delle scuole e l'attivazione ingiustificata della Dad al 50% disposta dal Dpcm del 2 marzo u.s. Il Tar ha riconosciuto fondate le ragioni per cui “non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull'andamento generale del contagio, che l'aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all'apertura delle scuole, che la variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche”.

Una protesta che arriva sul filo del rasoio, visto che il Dpcm sta per scadere, ma che mira ancora una volta a sottolineare come le scuole siano un luogo sicuro e lo studio un diritto per tutti.









