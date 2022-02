07.02.2022 h 08:39 commenti

Due nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza: ambulanza medicalizzata e ambulatorio medico mobile

Sabato mattina la presentazione e l'inaugurazione ufficiale. Il veicolo polivalente potrà essere utilizzato anche come sala operativa. Presentato anche il nuovo carrello di Protezione Civile adibito al servizio idrogeologico

Sono stati inaugurati sabato mattina 5 febbraio due nuovi mezzi della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, di fronte alla sede dell’associazione in via San Jacopo 34 a Prato. Il primo un’ambulanza, allestita e attrezzata per essere utilizzata con la presenza del medico a bordo, così come lo sono quelle in dotazione al Sodalizio. Il secondo è un mezzo polivalente, ovvero allestito con una doppia funzione. Principalmente sarà un ambulatorio medico mobile ma può essere utilizzato anche come ufficio o sala operativa mobile. Uno strumento pertanto impiegabile, ad esempio, sia in caso di servizi sportivi o eventi di grande partecipazione ma anche per situazioni di emergenza o di protezione civile.

Un mezzo pensato dalla Pubblica Assistenza “L’Avvenire” come supporto alla popolazione pratese in questa fase di emergenza sanitaria. Infatti un ambulatorio mobile rappresenta uno strumento flessibile alle necessità del territorio (soprattutto adesso) potendo essere facilmente spostato e posizionato dove di volta in volta sia necessario. In futuro, inoltre, potrà essere adoperato per vari servizi che potranno essere richiesti dalla cittadinanza. Infine è stato inaugurato anche il nuovo carrello di Protezione Civile adibito al servizio idrogeologico.

“Ogni occasione in cui possiamo inaugurare un nuovo mezzo della nostra associazione – ha dichiarato Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato – per noi è una gioia, unita all’orgoglio e alla responsabilità di fare qualcosa di concreto in favore del nostro territorio. Due nuovi mezzi che si uniscono a quanti ogni giorno partono dalle nostre 15 sezioni, oltre la sede centrale, per essere operativi nella provincia di Prato, sia sul fronte dell’emergenza di pronto soccorso sia in favore dei servizi sociali e sanitari di cui ci occupiamo. E questo è reso possibile grazie all’opera instancabile dei nostri volontari e del nostro personale di servizio. Una nuova ambulanza medicalizzata e un nuovo mezzo polivalente che siamo fieri di poter inaugurare in questo inizio di 2022”.