Due nuovi centenari in un colpo solo per la città di Prato. Questa mattina, 10 dicembre, l’amministrazione comunale ha reso omaggio a Licia Bologni e Dino Azzini, che hanno raggiunto il traguardo dei cento anni di età.

Il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti, ha donato ai due festeggiati la pergamena ricordo ed il tradizionale “Gigliato d’Argento”, riproduzione dell’antica moneta battuta dalla zecca di Prato nel XIV secolo.

I due nonni, apparsi in forma invidiabile per la loro età, si aggiungono agli altri 24 concittadini (in maggioranza donne) che nel corso del 2019 hanno festeggiato il secolo di vita e che, con le loro testimonianze, rappresentano dei veri e propri libri di storia viventi.