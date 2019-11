13.11.2019 h 10:52 commenti

Due nuove rotonde per rendere più sicura la Sr325: ecco dove saranno realizzate

Entro la primavera inizieranno i lavori per la realizzazione di una rotatoria all'altezza di via del Mulinaccio e una in località Isola finanziati da Regione, Provincia e Comune di Vaiano

Due nuove rotonde lungo la 325 per aumentare la sicurezza della ex regionale. Entro la prossima primavera inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria fra via del Mulinaccio e la 325 all'altezza della zona industriale e quelli all'Isola, lavori per un valore complessivo di 910 mila euro finanziati da Provincia, Regione e Comune.

“Con questi interventi – ha spiegato il sindaco primo Bosi – completiamo la sicurezza della ex regionale. I lavori inizieranno a marzo, ma si concluderanno in tempi diversi visto che all'Isola sono più complicati in quanto realizzati in collaborazione con Enel ,Publiacqua e il parere della sovraintendenza”

Cronoprogramma. Entro la fine di novembre verrà pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori della rotatoria di via del Mulinaccio che dovrebbero terminare a giugno. “L'incrocio – ha sottolineato Bosi – è particolarmente critico ed è stato anche teatro di incidenti mortali, dalla prossima primavera l'entrata e l'uscita dalla zona industriale sarà più sicura”

Isola. Il progetto è al vaglio della conferenza dei servizi, entro i primi mesi dell'anno verrà pubblicato il bando per l'aggiudicazione dei lavori che avranno tempi lunghi. “Terminata la rotonda – conclude Bosi- tutta la 325 nel tratto vaianese sarà in sicurezza”.

