Due nuove opere in arrivo nella collezione permanente di Palazzo Pretorio

Il collezionista pratese Carlo Palli ha espresso la volontà di donare Venere Maria - Nudo color seppia” di Michelangelo Pistoletto e “Victoire de Samothrace” di Yves Klein

Sono due le straordinarie opere che entreranno a far parte della collezione permanente del Museo di Palazzo Pretorio, grazie alla generosità del collezionista pratese Carlo Palli. Saranno donate “Venere Maria - Nudo color seppia” di Michelangelo Pistoletto e “Victoire de Samothrace” di Yves Klein. Entrambe le opere sono già state esposte al Museo in occasione della mostra Syncronicity, nel 2015 e quindi quello che potrebbe concretizzarsi è un gradito ritorno. La Giunta comunale si è già espressa favorevolmente alla donazione; adesso la parola passa al Consiglio Comunale, che giovedì 11 dovrà esprimersi in maniera definitiva. Entrambe le opere saranno collocate al terzo piano, nella sezione dedicata all’Ottocento e al Novecento, vicina alle sculture di Lorenzo Bartolini e di Jacques Lipchitz, proprio dove era stata allestita l’opera di Pistoletto in occasione di Syncronicity.

“Ringrazio Carlo Palli per la sua generosità a nome di tutta la città. - afferma Simone Mangani, assessore alla cultura del Comune di Prato - Queste opere sono un altro tassello che va ad arricchire il Museo e che ci permette di omaggiare due degli artisti contemporanei molto apprezzati. Ci auguriamo che il Consiglio Comunale dia il suo assenso alla donazione”.



Venere Maria - Nudo color seppia" di Michelangelo Pistoletto è una serigrafia su acciaio inossidabile lucidato a specchio, una delle opere più amate dell'artista, che rappresenta la moglie Maria Pioppi. "Il curatore Stefano Pezzato accostò quest'opera a capolavori quali la Venere d'Urbino di Tiziano, la Maya desnuda di Goya, Olympia di Manet, suggerendo l'idea che se i secoli passati avevano avuto la loro Venere, il Novecento aveva quella di Pistoletto. - commenta Carlo Palli - Ho acquistato quest'opera nel 1974 e ha girato il mondo, custodita in casa mia. Credo però che Venere Maria meriti di essere ammirata dal pubblico e per questo ho voluto donarla al Museo della città, per condividerne la bellezza".