Il cadavere dell'uomo è stato trovato sul letto, mentre quello della figlia è stato rinvenuto poco distante, a terra. L'ipotesi è al momento che la donna sia rimasta vittima dell'intossicazione dei fumi. Il sostituto procuratore Laura Canovai ha disposto l'autopsia per entrambi.

Due persone sono morte nell'incendio di un appartamento al primo piano in un grosso condominio di via del Castagno. I loro nomi Dorando e Sara Pagnini, padre e figlia, 84 e 57 anni, rimasti intrappolati nell'inferno di fuoco divampato poco dopo le 21 di stasera 11 dicembre. La donna, secondo i vicini, poteva salvarsi ma avrebbe cercato in ogni modo di aiutare l'anziano genitore, da tempo disabile e impossibilitato a muoversi senza la carrozzina.Inutili i tentativi dei soccorritori, intervenuti in forze dopo le decine di chiamate alle linee di emergenza da parte dei residenti della zona. Quando sono riusciti ad entrare nell'appartamento al primo piano hanno trovato i corpi senza vita dei due. I testimoni raccontano di aver sentito le disperate grida d'aiuto della donna, che si sarebbe anche affacciata ad una finestra, per poi rientrare in casa, per mettere in salvo l'anziano padre.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (sia da Prato sia da Montemurlo), i carabinieri e le ambulanze del 118 e poi la polizia municipale. Evacuati gli appartamenti vicini a quello andato a fuoco, anche se solo quello al piano superiore avrebbe subito qualche conseguenza dall'incendio.Non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme. I vigili del fuoco, una volta messa in sicurezza la zona, hanno iniziato gli accertamenti del caso. Potrebbe trattarsi però non di un problema elettrico, anche se l'ipotesi non viene esclusa, ma o di una candela o di una sigaretta che avrebbero attaccato materiali combustibili. Al momento sembra che il rogo si sia originato dalla camera da letto dell'anziano.In via del Castagno sono arrivati anche il sindaco Matteo Biffoni con gli assessori Luigi Biancalani e Benedetta Squittieri, che hanno voluto portare il sostegno della città alle persone coinvolte in questa immane tragedia.E' stato dichiarato inagibile anche l'appartamento al piano superiore corrispondente a quello incendiato.