Due morti nel terribile scontro tra moto e bici, uno abitava a Poggio a Caiano

L'incidente è accaduto questa mattina sulla via Vecchia Pisana nel comune di Lastra a Signa. E' intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso ma per i conducenti dei due mezzi non c'è stato niente da fare

Un cinquantaquattrenne di Poggio a Caiano, Fulvio Farina, è morto questa mattina 12 marzo in un terribile incidente avvenuto intorno alle 11 in via Vecchia Pisana a Lastra a Signa. Nello scontro tra una moto e una bici è morto anche un 57enne. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e, purtroppo, per i conducenti non c'è stato scampo. Nonostante i disperati tentativi dei soccorritori del 118, che ha fatto intervenire anche il Pegaso, entrambi sono morti praticamente sul colpo. Toccherà ora ai carabinieri chiarire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione la moto Ducati condotta dal 54enne poggese stava andando in direzione Malmantile quando si è scontrato con il ciclista, che invece procedeva in direzione Lastra a Signa. La strada è rimasta chiusa a lungo per l'intervento dei soccorritori e poi per consentire di effettuare i rilievi di legge. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati ed è stata disposta, dal magistrato di turno, l'autopsia sulle due vittime.

