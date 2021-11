15.11.2021 h 11:20 commenti

Due mesi in più per visitare la mostra dedicata ai costumi della "Turandot"

E' stato prorogato fino al 23 gennaio l'allestimento al Museo del Tessuto che si arricchisce anche di un inedito bozzetto eseguito a matita da Galileo Chini databile tra il 1924 e il 1926

È stata prorogata fino a domenica 23 gennaio 2022 la mostra "Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba" organizzata dal Museo del Tessuto di Prato in collaborazione con il Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino - Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze.

La chiusura, inizialmente programmata per il 21 novembre, slitta quindi di due mesi, consentendo al pubblico di continuare ad ammirare, per tutto il periodo natalizio e non solo, gli splenditi e inediti abiti di scena ideati per la prima assoluta di Turandot del 1926.

Con l’occasione, verrà esposto in mostra un inedito bozzetto eseguito a matita da Galileo Chini su foglio di carta dell’Hotel Splendid di Milano, databile tra il 1924 e il 1926, albergo in cui Chini soggiornava quando doveva mostrare i bozzetti delle scenografie della Turandot a Casa Ricordi.

Del bozzetto si erano perse le tracce dal 1964, quando Gianni Vianello l’aveva pubblicato nella monografia "Galileo Chini e il liberty in Italia". L’attuale proprietario si è spontaneamente proposto di prestare l’opera che è corredata da expertise di Gianni Vianello.

Nel bozzetto sono presenti dettagli di scenografie, di costumi e di copricapi. È un’importante testimonianza a supporto degli studi e delle ricerche condotte nel Museo intorno alla genesi di Turandot in quanto dimostra che per la preparazione dell’opera sicuramente Chini si è confrontato con il costumista Caramba.

Il bozzetto sostituisce quello dello stesso autore che ha come soggetto un pavone e sarà esposto prossimamente in una mostra che lo riguarda.

Un’altra novità è l’ingresso in mostra del dipinto “Figura femminile vestita con costume orientale - ricordo del Siam” olio del 1935 sempre di Galileo Chini che sostituisce la "Danzatrice siamese" di proprietà di un collezionista privato.

Il nuovo dipinto è un ulteriore testimonianza di come il pittore, anche a distanza di tempo dal suo viaggio in Siam, ripensa costantemente all’Oriente, citando nei suoi dipinti gli oggetti della sua collezione. La corona con cui è raffigurato il personaggio, infatti, è simile a quella esposta al Museo del Tessuto insieme al costume Thai.