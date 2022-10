11.10.2022 h 20:59 commenti

Due mesi di eventi per la diciassettesima edizione di "Vernio dolce Vernio"

Primo appuntamento il 14 ottobre con il contest dei mieli della Val di Bisenzio, fino a dicembre in programma passeggiate, mostre mercato, visite culturali e convegni. Anche un concorso per votare la vetrina più bella

Diciassettesima edizione di Vernio dolce Vernio con due novità: una giuria di consumatori, oltre a quello composta da esperti per valutare il miglior miele e un calendario di eventi che inizia e termina a dicembre “Presentiamo – ha spiegato Maria Lucarini assessore al turismo un calendario ricchissimo con eventi che raccontano il territorio attraverso i prodotti d’eccellenza, miele e castagne, spettacoli, mostre, passeggiate e un occhio di riguardo ai produttori e agricoltori della nostra valle che fanno un lavoro incredibile” E infatti al contest previsto per il 14 ottobre parteciperanno solo apicoltori della Val di bisenzio, sono 50 i campioni di miele raccolti: “Un risultato eccellente- ha sottolineato Paolo Betti presidente provinciale Arpat - almeno tre di questi mieli hanno già avuto riconoscimenti a livello nazionale. Avremo dunque sia la quantità sia la qualità che verrà valutata anche da un gruppo di consumatori, elemento importante per il mercato”.

Altro concorso è quello organizzato dal centro commerciale naturale di Vernio che premierà la vetrina più bella, e distribuirà a tutti i residenti striscioni gialli, colore della manifestazione, per addobbare terrazzi e finestre.

Il lunghissimo cartellone di eventi di Dolce Vernio prende il via sabato 15 ottobre. Incontri, degustazioni, spettacoli, passeggiate e approfondimenti che fino al 4 dicembre si susseguono alla scoperta del miele e delle castagne della Val di Bisenzio. Torna anche, all’aperto, la tradizionale mostra-mercato, allestita sabato 15 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 16 ottobre dalle 10 alle 18 in piazza a San Quirico. Sabato mattina si potrà anche partecipare al convegno apistico a cura dell’Arpat e alla premiazione del Contest “Il Miele più buono della Val di Bisenzio”. Domenica pomeriggio laboratori per bambini su fiori, api e miele e infine il concerto di fisarmonica di Ivano Battiston.

Nei fine settimana di ottobre e novembre, fino al 4 dicembre, degustazioni di mieli della Val di Bisenzio, percorsi nell’apiario e nell’alveare, feste della castagna, la cena gourmet con i sapori d’autunno, spettacoli teatrali, workshop creativi, passeggiate sul percorso della castagna, mestieri del bosco e mulini e le antiche pubblicazioni sul miele della Biblioteca Petrarca. Il programma è consultabile sul sito del comune di Vernio, mentre sulla pagina facebook è stato lanciato il concorso per trovare il nome all' apre, simbolo della manifestazione che quest'anno vede una collaborazione speciale con Eat Prato “Vernio dolce Vernio – ha sottolineato Gabriele Bosi assessore al turismo del Comune di Prato - ha la capacità di parlare a tutto l’ambito turistico provinciale connettendo gastronomia, cultura, storia e arte”.

