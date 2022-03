04.03.2022 h 18:30 commenti

Due locali chiusi per spaccio di droga e presenza di pregiudicati: provvedimenti del questore

Sospesa per un mese l'attività di una discoteca in via dei Confini e per due settimane quella di un locale in via Pomeria. Sequestrati droga e soldi

L'attività di una discoteca in via dei Confini gestita da un cinese e di un locale in via Pomeria gestito da nigeriani, sono state sospese dal questore di Prato per spaccio di droga. I due provvedimenti sono stati notificati ai titolari tra ieri e oggi, venerdì 4 marzo. Il cinese è stato denunciato perché quando gli agenti si sono presentati per comunicargli la chiusura, hanno trovato e sequestrato 60 grammi di ketamina destinata ai clienti; uno dei clienti del locale di via Pomeria, nigeriano come i titolari, è stato invece arrestato perché quando ha visto entrare i poliziotti, si è dato alla fuga e una volta fermato è stato trovato in possesso di 22 grammi di eroina e di 1.370 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

La discoteca era già finita nel mirino della polizia più volte in passato e in un'occasione erano stati trovati vassoi con droga sistemati sui tavoli e a disposizione dei clienti. Nel 2020 il locale è stato chiuso per cinque giorni, mentre a gennaio la chiusura è stata di venti giorni per il rinvenimento, durante un controllo della polizia, di 85 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo. E' di pochissimi giorni fa, invece, il sequestro di 90 grammi di droga già suddivisi in dosi. Il questore ha dunque disposto la sospensione dell'attività per un mese e quando il provvedimento è stato notificato, la scorsa notte, gli agenti hanno controllato nuovamente tutti i locali trovando, questa volta, 60 grammi di ketamina.

Il locale di via Pomeria era da tempo sotto controllo per la presenza di diverse persone sospette. Una in particolare, un uomo di 33 anni con precedenti, era presente quando i poliziotti si sono presentati per notificare il provvedimento del questore: immediata la fuga che però si è conclusa poco dopo, alla stazione. Il trentatreenne, trovato con droga e soldi, è finito in manette. Per il locale è stata disposta una chiusura di 15 giorni.



