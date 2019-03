08.03.2019 h 08:52 commenti

Due latitanti trovati e arrestati dai carabinieri nel giro di sei ore

Uno doveva scontare una condanna per furto, l'altro per maltrattamenti in famiglia

Doppio colpo dei carabinieri che, nel giro di meno di sei ore, hanno rintracciato e arrestato due latitanti. E' successo nella giornata di ieri, 7 marzo, tra le 11 e le 16.30. La mattina una pattuglia di militari del Nucleo Investigativo ha bloccato un cinese di 30 anni, su cui pendeva un ordine di custodia cautelare emesso lo scorso 14 febbraio per l'aggravamento della misura dell'obbligo di dimora. Lo straniere deve scontare un anno di reclusione per un furto commesso nel novembre del 2013 e lo dovrà fare in carcere.

Nel pomeriggio, invece, i carabinieri hanno rintracciato nelle strade del Soccorso un secondo cinese, stavolta di 47 anni. Anche per lui era pendente un ordine d'esecuzione della carcerazione per una pena di 2 anni 4 mesi e 9 giorni in relazione ad una condanna per maltrattamenti in famiglia compiuti nell'ottobre 2015. Entrambi i cinesi sono stati portati alla Dogaia.



