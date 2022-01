24.01.2022 h 12:52 commenti

Due ladri arrestati dalla polizia: uno ha picchiato gli addetti alla vigilanza che l'avevano sorpreso a rubare

Gli interventi delle Volanti nella giornata di ieri. Il giovane accusato di rapina impropria è già comparso davanti al giudice che ha disposto per lui l'obbligo di firma

Doppio arresto dei poliziotti delle Volanti che nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio, hanno preso due ladri, uno dei quali non aveva esitato a scagliarsi contro gli addetti alla vigilanza che lo avevano sorpreso a rubare in un grande magazzino.

Il primo arresto è stato messo a segno all'alba di ieri quando una pattuglia delle Volanti ha notato un uomo che armeggiava intorno a un parchimetro. Si trattava di un 26enne di nazionalità marocchina, già noto per i suoi precedenti con in atto un divieto di dimora a Prato.

Nel pomeriggio, invece, è finito in manette un 34enne di origine maghrebina ma cittadino italiano, anche lui con precedenti. L'uomo è stato sorpreso a rubare all'interno di un grande magazzino del quale la Questura non ha reso noto né il nome né l'ubicazione. Per garantirsi la fuga aveva preso a calci e pugni i dipendenti del negozio che poi si erano messi al suo inseguimento. Il 34enne è stato quindi bloccato dai poliziotti a poca distanza dal negozio e arrestato con l'accusa di rapina impropria. Il giudice stamani ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.