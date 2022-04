24.04.2022 h 09:05 commenti

Due incidenti nella notte alla Pietà e al Calice, feriti tre giovani. Doppio intervento dei vigili del fuoco

Il primo incidente è avvenuto all’incrocio tra via Balbo e via Capponi, il secondo in via del Calice. I giovani sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei due sinistri

Due incidenti stradali nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile, entrambi con feriti. Il primo è avvenuto nella zona della Pietà, all’incrocio tra via Balbo e via Capponi. Coinvolte due auto che si sono scontrate per cause in via di accertamento.In una delle macchine è rimasto bloccato un giovane di 24 anni che è stato liberato dai vigili del fuoco. Il ventiquattrenne è stato poi affidato all’ambulanza della Pubblica Assistenza inviata dal 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano in codice giallo. Sul posto la polizia municipale.Il secondo incidente si è verificato in via del Calice; in questo caso, il conducente dell’auto coinvolta avrebbe fatto tutto da solo. La macchina, con a bordo un ragazzo e una ragazza, entrambi ventiquattrenni, si è schiantata contro il guard rail che divide le carreggiate nei due sensi di circolazione. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la macchina; i due occupanti sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo. Tutti e due sono stati soccorsi dalle ambulanze fatte arrivare sul posto dal 118. In corso le verifiche per accertare i motivi alla base dell’incidente.