Due incidenti in contemporanea in viale della Repubblica e il traffico va in tilt

Entrambi sono avvenuti attorno alle 15 a poca distanza l'uno dall'altro. Si riaccendono le polemiche sul restringimento delle carreggiate operato dal Comune oltre un anno fa in quel tratto

Hanno provocato lunghe file in entrambe le direzioni, i due incidenti avvenuti quasi in contemporanea e a distanza di pochi metri alle 15 di oggi, 16 gennaio, in viale della Repubblica. In entrambi i casi sono stati coinvolti due motorini. Il primo, il più grave, è avvenuto davanti al Buzzi mentre il secondo poco più giù, all'incrocio con via Brunelleschi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale e nel caso del primo incidente anche il soccorso sanitario inviato dal 118. Si tratta di un 44enne e di un 38enne portati in ospedale in codice rosso di partenza e giallo di rientro. Secondo quanto appreso, i due viaggiavano a bordo di uno scooter che si è scontrato frontalmente e lateralmente con un'auto che viaggiava in direzione opposta, verso Ponte Petrino. Dopo l'impatto i due sono finiti rovinosamente a terra.

Nel secondo incidente invece non risultano feriti. Lo scontro sarebbe stato causato da una mancata precedenza nell'imbocco di viale della Repubblica da via Brunelleschi. Le due dinamiche sono in fase di ricostruzione da parte della Municipale.

I due incidenti in contemporanea riaccendono i riflettori sull'adeguatezza del restringimento delle carreggiate di viale della Repubblica operato dal Comune oltre un anno fa per rendere più sicuro il tratto stradale. Un obiettivo non raggiunto secondo Carmine Maioriello, consigliere del Movimento 5 Stelle, che si trovava nelle immediate vicinanze quando sono avvenuti gli incidenti: “Questo tratto si conferma tra i più infernali della città. Anche oggi è stato teatro i due importanti scontri quasi in contemporanea e a pochi metri di distanza tra loro. Riporterò all'attenzione del Consiglio Comunale la pericolosità di questo tratto stradale che è ormai sempre congestionato a tutte le ore del giorno rendendo invivibile la vita ai residenti e agli utenti della strada. Soprattutto a chi decide di muoversi in bicicletta, o famiglie con passeggini e portatori di disabilità. Sono 4 anni che le mie richieste sono senza risposta. Anche i mezzi di soccorso oggi hanno avuto difficoltà a giungere tempestivamente sul posto”.



