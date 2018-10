08.10.2018 h 10:13 commenti

Due gravi incidenti a poca distanza l'uno dall'altro bloccano Declassata e Tangenziale. Un ferito portato via dall'elisoccorso

Prima in via Rimini uno scontro tra un'auto e una bici, poi in viale 16 Aprile è finito a terra un motociclista della polizia municipale che con il collega stava raggiungendo proprio il primo incidente per dare una mano ai colleghi impegnati nei rilievi

Grave incidentre stradale questa mattina, lunedì 8 ottobre, in via Rimini. Attorno alle 9.15 un'auto condotta da un 35enne cinese si è scontrata con una bici. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un pratese di 60 anni, portato prima in pronto soccorso al Santo Stefano e poi trasferito al policlinico di Careggi dall'elisoccorso Pegaso che è atterrato sulla piazzola apposita dell'ospedale di Prato. Ha un grave trauma cranico.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il sessantenne è stato travolto dal 35enne mentre attraversava la strada sulle strisce. Non è chiaro se fosse in sella alla bici o se procedesse a piedi tenendola in mano.

Pesanti le ripercussioni sul traffico anche perchè, quasi in contemporanea, attorno alle 9.30, si è registrato un altro grave incidente a poca distanza. Un motociclista di 37 anni in servizio alla polizia municipale è finito a terra in viale 16 aprile nei pressi della multisala mentre con il collega stava raggiungendo proprio l'incidente di via Rimini per supportare i colleghi impegnati nei rilievi. Non è chiaro se il vigile abbia fatto tutto da solo nella concitazione del momento o se sia stato urtato da terzi. Il centauro è stato portato al Santo Stefano in codice giallo. Il traffico, sostenuto in questa fascia oraria, è stato deviato su via Cava per permettere i rilievi che sono stati effettuati dalla polizia stradale. Code si sono formate in più direzioni E lungo le principali direttrici.