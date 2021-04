28.04.2021 h 14:11 commenti

Due giovani ladre derubano in casa un'anziana dopo essersi fatte aprire con una scusa

E' successo nel pomeriggio di ieri in via Rondine. La vittima ha 83 anni e si è accorta del furto solo quando le truffatrici si erano allontanate con il suo portafogli

Un'anziana di 83 anni è stata derubata ieri pomeriggio 27 aprile mentre si trovava all'interno della sua abitazione in via Rondine alla Sacra Famiglia. La donna, come poi raccontato alla polizia, verso le 15.20 ha aperto la porta a due giovani che, con la scusa di una vendita a domicilio, sono riuscite a carpire la fiducia dell'anziana. Una volta in casa, mentre una delle due distraeva l'83enne, l'altra è riuscita a prelevare il portafogli dalla borsa dell'anziana che si è accorta del furto solo quando le due giovani si erano allontanate. A quel punto è stato dato l'allarme alla polizia che ha inviato sul posto una Volante per raccogliere la denuncia. Nel portafogli, fortunatamente, c'erano solo pochi spiccioli. La Questura rinnova l'invito a tutte le persone anziane che vivono da sole a prestare attenzione quando alla porta si presentano sconosciuti. In caso di dubbi è sempre meglio chiamare il 112.

