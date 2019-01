22.01.2019 h 10:39 commenti

Due giorni senza riscaldamento al Buzzi. La protesta dei ragazzi

Un guasto alla caldaia ha fatto precipitare le temperature nelle aule è arrivata a 6 gradi. Questa mattina il riscaldamento è partito e le lezioni si sono svolte regolarmente

Temperature polari all' Istituto Buzzi, da due giorni ci sono problemi al riscaldamento e nelle aule si fa lezioni con 6 gradi e i giubbotti ben chiusi. La denuncia arriva dagli studenti che hanno contattato Notizie di Prato: “Da due giorni – spiegano - i riscaldamenti sono spenti, più volte il preside ha detto agli alunni che l'impianto sarebbe stato ripristinato in giornata anche se alle 14 di ieri erano ancora freddi come oggi, 22 gennaio. Non possiamo fare lezione con 6° e con i giubbotti”.

Secondo la versione del vice preside Leonardo Cherubini il guasto è stato risoltovelocemente e le temperatura nelle aule non erano così rigide, tanto che non è stata decisa la sospensione delle lezioni . “Appena ci siamo accorti del problema – ha spiegato – abbiamo chiamato il tecnico, nel giro di poco tempo il guasto è stato risolto e prima delle 10 di oggi la situazione è tornata alla normalità permettendo il regolare svolgimento delle lezioni”.

Edizioni locali collegate: Prato

