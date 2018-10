19.10.2018 h 11:55 commenti

Due giorni in onore della "Violetta di Firenze": c'è il primo festival della Parmigiana di Melanzane

Il week end 27 e 28 ottobre a Calenzano la manifestazione nata da un'idea di un organizzatore pratese. Protagonista assoluta la varietà locale dell'ortaggio di stagione, che sarà preparata in tutti i modi possibili

Porta la firma di un organizzatore pratese il primo festival dedicato alla "Violetta", la particolare specie di melanzana, diffusa soprattutto nella nostra zona e che si caratterizza per la polpa consistente e carnosa e con pochissimi semi.

Alessandro Rubino ha infatti organizzato il 1° Festival della Parmigiana di Melanzane, due giorni all'insegna dell'ortaggio di stagione che si terrà nello spazio eventi St.Art in via Garibaldi 7 a Calenzano. L'appuntamento è per il week end di sabato 27 e domenica 28 ottobre a ingresso libero.

Sarà l'occasione per riscoprire un tipico prodotto locale, protagonista sulle nostre tavole. Una varietà, quella della Violetta, da sempre apprezzata dagli amatori per la sua precocità e per il suo colore tipico molto attraente. La sua polpa consistente e carnosa e con pochissimi semi esalta le sue qualità culinarie.

La parte ristorativa sarà affidata a NonSoloPane Food ristoratore molto conosciuto nel panorama culinario toscano. Le specialità nel menù dell'evento: Parmigiana di Melanzane, Polpette di Melanzane, Hamburger di Melanzane, Pizzetta di Melanzane, Pasta alla Violetta (Penne, Pomodoro, Aglio, Prezzemolo, Melanzane Violette, Pomodoro secco, Peperone e Pecorino).