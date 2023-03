03.03.2023 h 10:10 commenti

Due giornate di visite gratuite di prevenzione del tumore alla mammella

Organizzate da Fondazione Ant per il 21 e il 22 marzo in piazza del Comune grazie all'ambulatorio mobile. Le prenotazioni sono possibili a partire da lunedì fino ad esaurimento dei posti

Fondazione Ant riparte con i progetti di prevenzione oncologica gratuita destinati ai cittadini del Comune di Prato con due giornate dedicate alle donne nel mese della festa della Donna. Iniziativa che viene fatt in collaborazione con le aziende Nwg Energia e Nwg Italia.

Le visite gratuite del Progetto Mammella, che si terranno a bordo dell’ambulatorio mobile Ant, in piazza del Comune a Prato, prenderanno il via martedì 21 e mercoledì 22 marzo. Nelle due giornate dedicate alla prevenzione femminile, saranno disponibili 32 visite senologiche e ecografie mammarie gratuite per le donne di età inferiore ai 45. Le visite gratuite sono prenotabili dal 6 al 10 marzo dalle 11 alle 15 al seguente numero 3490615666 fino a esaurimento posti.

"L’opportunità di fare prevenzione grazie al contributo delle aziende della rete Nwg ha una grande importanza per la comunità - ha dichiarato Tiziano Sperandini, delegato Ant di Prato e Pistoia - perché la diagnosi precoce di questo tumore è una potente arma di prevenzione secondaria che di fatto salva vite umane. Inoltre, mettendo a disposizione queste giornate gratuitamente, consente di essere di supporto ai cittadini che vivono un momento in cui le condizioni economiche sono diventate più difficili".