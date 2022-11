10.11.2022 h 09:34 commenti

Due furti con spaccata in quattro giorni per lo stesso bar: danni ingenti, rubati soldi e vini pregiati

Preso di mira il Trediciventitrè sotto i portici di via Pomeria. Domenica il ladro ha svuotato la cassa con i mille euro dell'incasso, stanotte non ha trovato denaro ma ha portato via merce e rotto la vetrina della pasticceria

Due furti in quattro giorni, danni ingenti con soldi e merce portata via. Non è stata una bella settimana questa per il bar Trediciventitrè di via Pomeria, proprio sotto i portici. Stanotte, alle 3, il furto bis dopo che un ladro era già entrato in azione domenica notte. Il sospetto dei proprietari è che si tratti della stessa persona, che evidentemente conosce in qualche modo l'ambiente visto che si è mosso andando a colpo sicuro.

In entrambi i casi il malvivente ha forzato la vetrata, rompendo il vetro. Domenica notte ha preso dalla cassa circa mille euro che erano stati l'incasso del giorno. Stanotte, invece, ha trovato il cassetto vuoto ma si è rifatto portando via vini pregiati e altra merce per un valore di circa mille euro. Non contento dei danni già fatti alla vetrata, ha poi infranto anche la vetrina della pasticceria, aggiungendo così altri danni al titolare, che in soli quattro giorni ha dovuto chiamare due volte il vetraio per sostituire la porta d'ingresso.