03.06.2022 h 16:30

Due fratelli scappano dalla polizia, taser e spray al peperoncino per bloccare la fuga

Il movimentato episodio è avvenuto al sera del 1 giugno tra via Nenni e via Genova. I due sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ma il giudice pur convalidando l'arresto li ha scarcerati senza misure cautelari

Pistola taser e spray al peperoncino. Sono le armi che la polizia di Prato ha usato per bloccare due fratelli di origine ivoriana, residenti in provincia di Firenze e regolari, che mercoledì sera, 1° giugno, hanno reagito violentemente a un tentativo di controllo da parte delle volanti. In particolare gli agenti hanno notato in via Nenni un'auto con a bordo 4 persone di orgine africana che alla vista delle divise si è data alla fuga verso via Genova. Poco dopo però è stata bloccata. Due dei quattro avrebbero mostrato un atteggiamento ostile cercando l'aggressione fisica. Uno dei dei due è stato bloccato con il taser mentre l'altro ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato da un secondo equipaggio che ha annullato la sua resistenza con lo spray al peperoncino. I due, di cui uno con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, 3 giugno, il giudice ha convalidato l'arresto ma in attesa del processo non ha disposto alcuna misura cautelare. I due, quindi, sono di nuovo in libertà. Gli altri due passeggeri della macchina, anch'essi ivoriani, sono risultati estranei ai fatti contestati ai due fratelli.

