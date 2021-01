09.01.2021 h 18:59 commenti

Due feriti nello scontro tra tre auto in viale Unione Europea

L'incidente è successo all'altezza del Calice e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. La polizia municipale ha chiuso la strada per consentire i soccorsi

Ha coinvolto tre auto l'incidente avvenuto verso le 17.40 di oggi, sabato 9 gennaio, in viale Unione Europea, la seconda tangenziale che unisce i comuni di Prato e Montemurlo. Il tratto è quello vicino al calice, subito sotto l'autostrada.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno aiutato due dei coinvolti ad uscire dai rottami di una delle auto e hanno poi messo in sicurezza un altro veicolo che era alimentato a gpl. Le due persone estratte dall'auto sono state poi prese in cura dal personale delle ambulanze inviate dal 118 e trasferiti all'ospedale. Si tratta di due uomini di 32 anni, soccorsi entrambi in codice giallo.