03.05.2021 h 17:52

Due ferite nello scontro tra auto sulla sr325 alla Tignamica

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha provocato lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Entrambe le ferite soccorse in codice giallo e portate al Santo Stefano dai mezzi del 118

Lunghe file sulla 325 all'altezza della Tignamica per un incidente che ha coinvolto due mezzi. Sono intervenute un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo e una della Pubblica Assistenza, che hanno trasportato al Santo Stefano due donne, di 68 e 74 anni. Per entrambe il codice d'urgenza è stato il verde.

Ancora da stabilire la dinamica, sul posto una pattuglia della Municipale per i rilievi e i vigili del fuoco chiamati per estrarre uno dei conducenti dalla vettura. Operazione che poi è stata affidata ai medici del 118. Ad aiutare a dirigere il traffico, lunghe file in entrambi i sensi di marcia, i carabinieri in congedo.

