29.08.2021

Due feriti nella carambola di mezzi in declassata: furgone piomba a tutta velocità su auto della Municipale

La pattuglia stava prestando aiuto ad un automobilista in panne: gli agenti hanno evitato per un soffio di essere travolti. Grave il conducente del furgone che si è ribaltato ed è stato a sua volta centrato da un'altra vettura

E' di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, e di quattro mezzi danneggiati il bilancio della paurosa carambola avvenuta poco dopo le 18 di ieri sulla declassata, all'uscita del sottopasso ex Pratilia, in direzione Firenze. I feriti sono un cinese di 53 anni, che è stato soccorso in codice rosso dal 118, e un albanese di 26, per cui si è reso necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo.

L'incidente ha visto coinvolta anche un'auto della polizia municipale che era intervenuta per prestare aiuto ad un automobilista rimasto in panne sulla corsi di sorpasso in un punto pericoloso. Gli agenti stavano appunto segnalando l'ostacolo sulla strada facendo da scudo con il loro mezzo a quello fermo sulla carreggiata, quando hanno visto arrivare a forte velocità un furgone condotto dal 53enne. Per fortuna sono riusciti a mettersi al riparo prima che il mezzo piombasse sull'auto di pattuglia e sul veicolo in panne. Il furgone, in conseguenza dell'urto, si è ribaltato ed è stato centrato a sua volta dall'auto condotta dal 26enne. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I rilievi sono stati fatti, invece, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.