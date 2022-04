14.04.2022 h 09:30 commenti

Due ex presidenti di circoscrizione si accordano con il Comune: ecco quanto restituiranno dei loro compensi

Le ultime due transazioni riguardano Giovanni Mosca e Massimo Taiti, dal 2009 al 2014 presidenti rispettivamente delle circoscrizioni Ovest e Centro. Prima di loro, avevano trovato l'intesa per la restituzione Alberto Manzan, Alessandro Ciardi e Luisa Peris. La vicenda risale al 2011 quando il decentramento comunale fu cancellato dalla legge

nt

Cala definitivamente il sipario sulla controversia che per anni, a partire dal 2016, ha contrapposto il Comune di Prato agli ex presidenti delle circoscrizioni chiamati a restituire le indennità ricevute nei due anni trascorsi tra la soppressione di quelle forme di decentramento comunale e la sospensione vera e propria dei pagamenti. Il Tar ha chiuso la questione recependo gli accordi transattivi che Massimo Taiti e Giovanni Mosca – dal 2009 al 2014 presidenti rispettivamente della circoscrizione Centro e della circoscrizione Ovest – hanno raggiunto con l'amministrazione comunale per la restituzione dei soldi. Mancavano solo loro: la transazione era stata già firmata da Alberto Manzan della Nord e da Alessandro Ciardi della Est, mentre Luisa Peris, ex presidente della circoscrizione Sud, sta rispettando un piano di rateizzazione in attesa che si pronunci la Cassazione a cui ha presentato ricorso dopo la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ordinava la restituzione delle indennità percepite. Complessivamente si parlava di circa 255 mila euro e qualche spicciolo, ammontare che è diminuito per effetto delle transazioni. Non una cifra divisa in parti uguali ma sulla base della somma ricevuta da ciascuno e calibrata sulla base della condizione professionale e lavorativa di ciascuno.Taiti dovrà restituire 42mila euro, circa 24mila Mosca: cifre che non si discostano da quelle che, a vario titolo, hanno o stanno ancora versando i loro ex colleghi.La soppressione delle circoscrizioni comunali fu stabilita da una legge del 2011 che, come spesso accade per le norme in Italia, si prestò a più di una interpretazione generando un periodo di incertezza durante il quale diversi Comuni continuarono a pagare l'indennità ai presidenti. Il nodo stava nel 'dialetto burocratico' inteso da qualcuno in un modo e da qualcuno in un altro modo. Il Comune di Prato chiese lumi al Parlamento e al ministero degli Interni, ma non arrivarono risposte. Poi a fare chiarezza ci pensarono la Corte dei Conti e via via i tribunali: “Le indennità, in un'ottica di contenimento dei costi della politica, non sono più dovute”. E via alle azioni di recupero dei soldi.