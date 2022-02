16.02.2022 h 11:20 commenti

Due docenti pratesi rinviate a giudizio a Pistoia per la sospensione di due studenti

Si tratta della preside e della vice del liceo artistico Petrocchi. La vicenda prende le mosse da un atto di bullismo contro una 15enne avvenuto durante un'assemblea nel marzo 2019

Due docenti pratesi, entrambe in servizio a Pistoia, sono state rinviate a giudizio dal gip di Pistoia con accuse che vanno, a vario titolo, dalla falsità ideologica in atto pubblico alla rivelazione di segreto d'ufficio a mezzo stampa e tv. Si tratta della preside del liceo artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia Elisabetta Pastacaldi e dell'insegnante, Angela Borselli (nella sua veste di segretario dell’organo di garanzia della scuola, all’epoca dei fatti vicepreside della scuola), per la quale è contestato solo il falso in atto pubblico.

Il rinvio a giudizio è relativo ai fatti che avvennero in conseguenza di un episodio di bullismo ai danni di una studentessa 15enne durante un'assemblea d'istituto che si svolse la mattina del 28 marzo 2019 al centro espositivo La Cattedrale, nell'area ex Breda di Pistoia. Per quei fatti la scuola sospese due studenti che non sarebbero intervenuti per fermare i bulli. Le famiglie dei due studenti, assistite dall'avvocato Fabio Maria Galiani del foro di Roma, sporsero denuncia contro la scuola e ieri al tribunale di Pistoia si è svolta l'udienza preliminare dove il gup Luca Gaspari, su richiesta del pm Leonardo De Gaudio, ha rinviato a giudizio sia la preside sia l'insegnante.