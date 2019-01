01.01.2019 h 10:52 commenti

Due ditte tessili a fuoco nella notte di Capodanno

Prima l'intervento in via De Amicis pochi minuti prima della mezzanotte, poi quello a San Giorgio a Colonica dove ha preso fuoco la copertura del capannone

E' stato un inizio anno di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Prato che nel giro di poche ore sono intervenuti su due incendi a ditte tessili. L'ultimo in ordine di tempo è scoppiato poco dopo le ore 4 in via del Ferro 174 a San Giorgio a Colonica. Le fiamme hanno interessato la copertura del capannone. Si tratta in particolare di materiale di coibentazione. Sul posto 2 squadre oltre ad autoscala, autobotte e carro aria. L'incendio è stato domato velocemente ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della copertura dell'edificio.

Pochi minuti prima dello scoccare della mezzanotte, l'allarme è scattato in un capannone in via De Amicis 18 a Prato. Sul posto sono sopraggiunte squadre dei vigili del fuoco di Prato del Distaccamento di Montemurlo e del Distaccamento di Volontari di Vaiano. Dall'edificio si è da subito alzato un denso fumo nero. Le squadre hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dell’incendio che è stato circoscritto in breve tempo grazie anche alla tempestività dell'intervento. Successivamente, si è provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.

