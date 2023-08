22.08.2023 h 12:57 commenti

Due discariche in zona collinare, individuato il responsabile. Scatta la maxi multa

La polizia municipale si è mossa su segnalazioni dei cittadini arrivate al servizio Co.Es.Se. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità

C'è un'unica mano dietro le due discariche segnalate dai cittadini attraverso il servizio Co.Es.Se, coordinamento esposti e segnalazioni, che vede insieme forze polizia municipale e provinciale e ispettori ambientali di Alia. I due abbandoni incontrollati di rifiuti si trovavano uno in zona Bifolchi-Cavagliano, l’altro a Cerreto. Erano presenti doghe di un letto, mobili in legno e altri in metallo, vestiti, suppellettili in plastica e oggetti di uso quotidiano.Dai sopralluoghi e dagli accertamenti condotti dall'attività ispettiva della Municipaleè stato possibile dare un volto e un nome al responsabile. Si tratta di un cinquantenne italiano residente in città. Una volta convocato nel comando della Municipale, ha ammesso la propria responsabilità dichiarandosi colpevole di entrambi gli episodi e ricevendo due verbali, per una sanzione totale di 1.200 euro."Il coordinamento segnalazioni e esposti, a tre anni dalla sua costituzione, dimostra ancora una volta la sua efficacia nella trattazione di abbandoni complessi che nel caso in esame hanno coinvolto la parte collinare del nostro territorio - commenta Flora Leoni, assessore Polizia Municipale, Sicurezza e Mobilità del Comune di Prato -. Le indagini, condotte in maniera coordinata ma con metodi tradizionali, hanno portato all'individuazione del responsabile grazie alle segnalazioni della cittadinanza pervenute correttamente agli enti deputati al controllo. Co.Es.Se è uno strumento che consente di non disperdere energie e ottimizzare l'attività di accertamento dimostrando che questa è la direzione da perseguire’.Come si vede dalle foto, le due aree sono state ripulite.Alia servizi ambientali fa sapere che l’attività di questa task-force ambientale, nata per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti speciali, ha superato alla fine del 2022 le 100 segnalazioni, mentre da gennaio a oggi è già intervenuta per 24 accertamenti, che hanno portato finora a 135 ispezioni.