24.09.2018 h 16:56 commenti

Mobili abbandonati in strada a Iolo, la protesta dei residenti contro le discariche abusive

In via Mannelli angolo Soffredi Del Grazia e in via Prampolini, un passante è riuscito a trascrivere parte della targa dell'auto che ha scaricato gli ingombranti

Due discariche a cielo aperto a poca distanza di metri, in via Mannelli angola via Soffredi del Grazia e in via Prampolini a Iolo. In entrambi i casi si tratta di mobili, ma da nessuna parte è stato apposto il cartello per il ritiro degli ingombranti.“L’abbandono in via Mannelli – spiega– è avvenuto la scorsa notte, siamo riusciti a prendere parzialmente la targa della vettura, abbiamo avvertito i carabinieri della stazione di Iolo e fatto la segnalazione alla polizia municipale. Spero che le telecamera della caserma abbiano potuto catturare i numeri che mancano”.In via Prampolini invece non ci sono indizi per risalire ai colpevoli, questa mattina i residenti hanno trovato i rifiuti ingombranti abbandonati lungo il ciglio della strada.