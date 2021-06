11.06.2021 h 11:25 commenti

Due danzatori pratesi in finale alla Coppa del Mondo di danza sportiva in carrozzina

Marco Galli e Alice Mascelli si allenano al circo Quinto Martini di Maliseti e hanno ottenuto il prestigioso risultato alla competizione disputata a Genova nella specialità Combi latin Class 2

I pratesi Marco Galli e Alice Mascelli hanno recentemente preso parte a Genova alla Coppa del Mondo di danza sportiva in carrozzina riuscendo a conquistare la finale di paradance nella specialità Combi latin Class 2. Per Marco Galli la soddisfazione è doppia perché oltre a questo splendido risultato ottenuto con Alice, ha anche conquistato la medaglia di argento nella specialità Duo latin Class 2 con Laura Del Sere.

Galli e Mascelli si allenano seguiti da Mary Torrelli e Giuseppe Masciello al circolo Arci Quinto Martini di Maliseti con la scuola di danza sportiva New Alisa Dance e sono punti fermi della Nazionale italiana paralimpica di danza. "Per noi del circolo Arci Quinto Martini - dice il presidente Giovanni Mosca - è una grande soddisfazione che questi campioni di wheelchair dance ovvero di danza in sedia a rotelle, si siano potuti allenare durante la pandemia nei nostri spazi pubblici in modo da raggiungere questo straordinario risultato".