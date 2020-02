20.02.2020 h 12:52 commenti

Due chili di droga sintetica e quattromila pasticche pronte ad essere spacciate nei locali, un arresto

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni che usava il taxi per consegnare lo stupefacente ai clienti. La droga arrivata dall'Olanda e destinata allo sballo dei giovani

nt

Quattromila pasticche di ecstasy, quasi un chilo di ketamina e altrettanto di shaboo: un grosso quantitativo che, se non fosse stato sequestrato dai carabinieri, avrebbe rifornito la piazza pratese per almeno un paio di settimane fruttando poco meno di 200mila euro. Un cinese di 30 anni, incensurato, clandestino, è stato arrestato nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio, in via Erbosa. Da giorni i carabinieri seguivano l'uomo sospettando che potesse gestire un vasto giro di spaccio e lui, per evitare pedinamenti, si spostava con i taxi abusivi dei connazionali e con quelli raggiungeva i locali, in larga parte sale vlt, per la consegna a domicilio della droga, e anche i singoli consumatori a cui dava appuntamento quasi sempre nei pressi di centri commerciali. L'escomotage non è servito al trentenne ad evitare le manette che sono scattate dopo che nella stanza presa in affitto nell'appartamento di un conoscente, i militari hanno trovato il carico di droga e migliaia di bustine per il confezionamento. La droga – è stato ricostruito – è arrivata dall'Olanda.Ancora da chiarire quale sia stato il tragitto dello stupefacente e per mano di chi sia arrivato a Prato. Il cinese ha solo riferito di essere in città da un decina di giorni ma c'è da capire se si trovasse in Italia anche prima, se sia rientrato dalla Cina o se invece si trovasse in Olanda per acquistare la droga.Le indagini hanno già consentito di appurare che ecstasy, shaboo e ketamina non erano destinati solo alla clientela cinese: tra i contatti dello spacciatore, infatti, sono stati trovati anche italiani, quasi certamente acquirenti. I carabinieri stanno facendo altri accertamenti per risalire a chi si riforniva dal trentenne al quale cui, visto il quantitativo di droga sequestrato, viene attribuito uno spessore importante.La droga sintetica è diffusa soprattutto tra i giovani: 15 euro per una pasticca di ecstasy che, mescolata all'alcol, produce un effetto di forte euforia e dunque adatta allo sballo, 50 euro per un grammo di ketamina e circa 80 per un grammo di shaboo.