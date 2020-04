24.04.2020 h 12:01 commenti

Due cani cadono nell'Ombrone e non riescono a risalire, intervengono i vigili del fuoco

Stamani l'intervento effettuato in via Argine dell'Ombrone dopo l'allarme dato da alcuni passanti che avevano visto gli animali in difficoltà

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Prato questa mattina 24 aprile, poco dopo le 11.30 in via Argine dell’Ombrone, per recuperare due cani che erano finiti nel torrente. I passanti, dopo aver visto gli animali in difficoltà e che non riuscivano a risalire le sponde, hanno dato l'allarme. I due cani, che sono parsi in buone condizioni, sono stati recuperati così recuperati dai vigili del fuoco che li hanno poi affidati al personale di Sos Animali, in attesa di risalire ai proprietari.

