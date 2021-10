30.10.2021 h 13:53 commenti

Due campi in sintetico per l'impianto Becheroni a La Querce

Stamani l'inaugurazione dell'intervento costato circa 200mila euro e pensato per il calcio a 5 e per il calcio a 7

Taglio del nastro questa mattina, 30 ottobre, per i due campi in erba sintetica dell’impianto sportivo Roberto Becheroni a La Querce gestito dalla società sportiva F.C.D. La Querce 2009. Uno è per il calcio a 5 e l'altro per il calcio a 7. Si trovano accanto al rettangolo di gioco principale per una superficie di 3.900 metri quadrati.I lavori, costati circa 200mila euro, si sono appena conclusi.Per realizzare i due campi si è preceduto con la demolizione delle recinzioni e delle attrezzature presenti nel campo sussidiario, nel livellamento del terreno e nella compattazione del fondo. Si è proceduto poi con la sistemazione del manto erboso sintetico, le tracciature del campo, l’installazione della nuova recinzione con i cancelli e la predisposizione dell’impianto di irrigazione. Erba sintetica anche per l’area di allenamento e per i vialetti che collegano gli spogliatoi ai campi.“Questo intervento è stato richiesto e fortemente voluto dai cittadini. - ha affermato il sindaco Biffoni - I tempi sono stati un po' lunghi ma ma siamo davvero felici di essere qui oggi, di poter mettere a disposizione di questa società e dei suoi ragazzi e bambini questo ulteriore spazio per poter praticare attività sportiva. Le società come questa sono importanti non solo per la pratica dello sport ma per la vita sociale, l'arricchimento e la crescita dei nostri ragazzi". Per il consigliere di zona, che è anche capogruppo Pd, Marco Sapia: “Per i ragazzi e la comunità rappresentano una ricchezza del territorio in cui l’amministrazione ha creduto e investito fin dalla scorsa legislatura. Stamani abbiamo inaugurato un fiore all’occhiello per la frazione e per il comune di Prato, che sempre di più si sta adoperando per rimettere insieme le persone e dare opportunità alle giovani generazioni. Adesso potremo pensare insieme alla cittadinanza di riqualificare i giardini limitrofi con alcuni piccoli interventi necessari e richiesti da tempo”.