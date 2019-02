18.02.2019 h 12:28 commenti

Due birrifici artigianali pratesi premiati dai giurati del concorso "Birra dell'anno"

A Rimini si sono sfidati 327 produttori italiani. Per la B626 di Mostodolce medaglia d'argento nella categoria con l’utilizzo di castagne, mentre conquista il bronzo tra le "chiare" la W.Ipa del Badalà

Le birre artigianali pratesi si confermano tra le migliori d'Italia. A stabilirlo è stata la giuria internazionale di “Birra dell'Anno”, il concorso organizzato da Unionbirrai - associazione di categoria dei birrifici artigianali italiani – che si è tenuto sabato 16 febbraio a Rimini. Cento giudici hanno valutato le 1.994 birre in gara, presentate da 327 produttori italiani e divise in 41 categorie, per ciascuna delle quali sono state scelte le tre migliori proposte brassicole in concorso.

È il marchigiano Mukkeller il miglior birrificio d'Italia, ma a trionfare sul palco della Fiera di Rimini sono stati anche i produttori artigianali del pratese, che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti per le loro creazioni birrarie. Un secondo posto nella categoria delle birre realizzate con l’utilizzo di castagne è stato conquistato dalla B626 di Mostodolce, birrificio di Prato, mentre un bronzo è andato al Birrificio Badalà di Montemurlo per la sua W.Ipa nella categoria dedicata alle birre chiare, luppolate, di ispirazione angloamericana, con uso di frumento e altri cereali.