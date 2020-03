12.03.2020 h 14:11 commenti

Due bambine lavorano un pomeriggio intero per lanciare alla città un messaggio di speranza

Sofia e Vittoria, insieme alla mamma Silvia, hanno realizzato uno striscione che poi è stato appeso sulla porta d'ingresso del palazzo dove abitano. L'idea partita dalla campagna "Coloriamo le nostre strade con un messaggio di speranza"

a.a.

Uno striscione colorato con un arcobaleno e la scritta “Tutto andrà bene” appeso sulla porta d'ingresso del palazzo. Un'iniziativa partita da Bologna, ma arrivata a Prato grazie a due sorelle, Sofia e Vittoria che vivono in centro storico. Un lavoro che è durato un pomeriggio intero e che ha permesso alle due bambine, insieme alla loro mamma Silvia, di lanciare un messaggio di speranza, di far passare il tempo in modo costruttivo e intanto riflettere su questo tempo in cui non si può uscire.“Mia cognata mi ha parlato di questa iniziativa- spiega Silvia- anche le maestre delle bambine sulla chat di classe ci hanno invitato ad aderire alla campagna "Coloriamo le nostre strade con un messaggio di speranza". Così abbiamo realizzato il cartellone e messo anche dei palloncini nell'ingresso. Un piccolo contributo per colorare la città in un momento veramente difficile”.L'idea è che possa diventare virale con il duplice obbiettivo di lanciare un messaggio di speranza e di occupare il tempo in modo costruttivo insieme ai nonni, ai genitori o ai fratelli maggiori, un modo anche per fare sentire i bambini uniti fra loro.E in effetti, già oggi, tantissimi altri arcobaleno sono comparsi sui balconi, alle finestre e sui portoni di tanti palazzi e case sia a Prato sia in provincia. Nella foto sopra quello realizzato da Virginia e Vittoria.